Часть домов в Туле осталась без воды

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30 ноября специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы. С 10.00 и до окончания работ ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Демидовская плотина, 9, 5, 13-а, 14, 15, 17, 33-а,

ул. Вяземская, 1, 12-а, 16, 17-г, 18-б, 18,

ул. М. Горького, 8, 10,

ул. Кирова, 159,

ул. Марата, 180,

п. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54, 54-а, 56,

п. Старо-Овсянниково.

с. Алёшня: