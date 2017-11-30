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Часть домов в Туле осталась без воды
Фото sibdepo.ru

Часть домов в Туле осталась без воды

Отключения связаны с ремонтными работами.

30 ноября специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят плановые ремонтные работы. С 10.00 и до окончания работ ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Демидовская плотина, 9, 5, 13-а, 14, 15, 17, 33-а,
  • ул. Вяземская, 1, 12-а, 16, 17-г, 18-б, 18,
  • ул. М. Горького, 8, 10,
  • ул. Кирова, 159,
  • ул. Марата, 180,
  • п. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54, 54-а, 56,
  • п. Старо-Овсянниково.

с. Алёшня:

  • ул. Совхозная,
  • ул. Парковая,
  • ул. Полевая,
  • ул. Центральная.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:21 0
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