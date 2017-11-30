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В Туле двое детей отравились угарным газом

В Туле двое детей отравились угарным газом

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, 27 ноября в Туле на улице Макаренко двое четырехлетних детей, брат с сестрой, отравились угарным газом. Малышей доставили в Ваныкинскую больницу. На следующий день их отпустили домой.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. По предварительным данным, ухудшение самочувствия детей произошло вследствие одновременной работы в квартире газовой колонки и вытяжки, что привело к образованию обратной тяги.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

сегодня, в 10:05 0
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