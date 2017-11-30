В Туле двое детей отравились угарным газом

Как стало известно Myslo, 27 ноября в Туле на улице Макаренко двое четырехлетних детей, брат с сестрой, отравились угарным газом. Малышей доставили в Ваныкинскую больницу. На следующий день их отпустили домой.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. По предварительным данным, ухудшение самочувствия детей произошло вследствие одновременной работы в квартире газовой колонки и вытяжки, что привело к образованию обратной тяги.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.