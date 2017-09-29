Нападение на беременную в Богородицке: 16-летний отморозок пойдет под суд

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, вечером 26 мая 2017 года в Богородицком районе находившийся в состоянии алкогольного опьянения подросток кинул в голову проходившей мимо него ранее ему незнакомой 28-летней беременной женщины обломок кирпича, а когда женщина от удара упала, нанес ей множество ударов ногой по животу и различным частям тела.

В результате действий злоумышленника у женщины, находившейся на восьмом месяце беременности, наступила смерть плода.

В ходе следствия несовершеннолетний полностью признал себя виновным.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.