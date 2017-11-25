Кража в Щекино: у женщины похитили клетку с попугаями

Дело было в селе Огаревка (Пекинский район). В клетке, которая вдруг исчезла из квартиры женщины, было два попугая - любимые питомцы семьи. Женщина сразу же заявила в полицию о краже.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил 26-летний знакомый сына хозяйки квартиры. Ранее он уже был судим за кражу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания. Похищенные птицы и клетка возвращены законной владелице.