новости
новости
Регистрация
Кража в Щекино: у женщины похитили клетку с попугаями

Кража в Щекино: у женщины похитили клетку с попугаями

Птицы живы-здоровы, вор будет наказан.

Дело было в селе Огаревка (Пекинский район). В клетке, которая вдруг исчезла из квартиры женщины, было два попугая - любимые питомцы семьи. Женщина сразу же заявила в полицию о краже.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил 26-летний знакомый сына хозяйки квартиры. Ранее он уже был судим за кражу. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания. Похищенные птицы и клетка  возвращены законной владелице. 

сегодня, в 19:17 +4
Другие статьи по темам
Событие
попугайкража

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывший сотрудник ГИБДД в Киреевске пойман на взятке
Бывший сотрудник ГИБДД в Киреевске пойман на взятке
Туляки примут участие в фестивале «Поколение Z»
Туляки примут участие в фестивале «Поколение Z»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.