Бывший сотрудник ГИБДД в Киреевске пойман на взятке

Установлено, что в мае этого года на дороге «Быковка-Богородицк» он остановил пьяного водителя. Чтобы «прикрыть» его, экс-сотрудник ДПС попросил взятку - 30 тысяч рублей. Но у водителя с собой было только 20 тысяч, поэтому инспектору пришлось согласиться и на эту сумму.

В итоге нарушения водителя и бывшего сотрудника ГИБДД оказались выявлены. За содеянное бывший работник Госавтоинспекции получил штраф 800 000 рублей. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.