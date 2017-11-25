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Бывший сотрудник ГИБДД в Киреевске пойман на взятке

Бывший сотрудник ГИБДД в Киреевске пойман на взятке

В Киреевском районе под суд пошел бывший сотрудник Госавтоинспекции.

Установлено, что в мае этого года на дороге «Быковка-Богородицк» он остановил пьяного водителя. Чтобы «прикрыть» его, экс-сотрудник ДПС попросил взятку - 30 тысяч рублей. Но у водителя с собой было только 20 тысяч, поэтому инспектору пришлось согласиться и на эту сумму.

В итоге нарушения водителя и бывшего сотрудника ГИБДД оказались выявлены. За содеянное бывший работник Госавтоинспекции получил штраф 800 000 рублей. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
сегодня, в 19:34 −1
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