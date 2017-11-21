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В Тульской области мужчину незаконно держали в колонии
Фото из архива Myslo.

В Тульской области мужчину незаконно держали в колонии

Вступил в силу приговор сотрудникам Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Киреевский районный суд приговорил бывших сотрудников УФСИН России по Тульской области 37-летнего Сергея Потапова и 47-летнего Александра Колосова по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) к штрафу в размере 80 000 рублей.

Потапов, занимавший должность начальника отдела спецучета Тульского УФСИН, и Колосов, бывший начальник колонии-поселения №8, незаконно поместили осужденного в колонию-поселение для отбывания наказания по не вступившему в законную силу приговору суда.

Мужчина незаконно пробыл в колонии 2 месяца 13 дней.

Осужденные сотрудники УФСИН подали на апелляцию, но Тульский областной суд, рассмотрев их жалобу, оставил приговор районного суда без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

сегодня, в 09:14 +7
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