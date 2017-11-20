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Погода в Туле 21 ноября: облачно и холодно, снег с дождём

Погода в Туле 21 ноября: облачно и холодно, снег с дождём

Синоптики обещают северный ветер до 9 метров в секунду и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Ночью осадки – дождь, мокрый снег, днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). На дорогах местами гололедица.

Ночью и утром возможен туман. Ветер северной четверти, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +5
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