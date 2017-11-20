Ясногорский «земельный мошенник» отправится в колонию

Фото пресс-службы УФСБ по Тульской области.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Тульской области пресечены факты мошеннических действий, совершенных Добраем В. Н.

Установлено, что Добрай В. Н. , действуя из корыстной заинтересованности мошенническим способом приобрел в собственность два земельных участка, арендуемых у администрации муниципального образования Ясногорский район Тульской области, общей площадью 42 га. Своими действиями Добрай В. Н. нанес ущерб бюджету муниципального образования Ясногорский район Тульской области более 780 000 руб.

15 августа 2017 года Ясногорским районным судом Тульской области Добрай В. Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). 18 октября 2017 года апелляционным определением Тульского областного суда Добраю В. Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 300 000 рублей.

Обвинительный приговор вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Тульской области.