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В аварии под Тулой пострадал младенец
Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии под Тулой пострадал младенец

Столкнулись «Форд» и грузовой «Шакман».

19 ноября в 17.30 на 49-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 29-летняя женщина, управляя «Фордом», столкнулась с автомобилем «Шакман» под управлением 28-летнего мужчины.

Водителя «Форда» с телесными повреждениями госпитализировали. Также в аварии пострадала пассажирка этого автомобиля — девочка 2017 года рождения. В момент ДТП малышка находилась в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

Водителю «Шакмана» оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 0
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