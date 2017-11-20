В аварии под Тулой пострадал младенец

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 ноября в 17.30 на 49-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 29-летняя женщина, управляя «Фордом», столкнулась с автомобилем «Шакман» под управлением 28-летнего мужчины.

Водителя «Форда» с телесными повреждениями госпитализировали. Также в аварии пострадала пассажирка этого автомобиля — девочка 2017 года рождения. В момент ДТП малышка находилась в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

Водителю «Шакмана» оказали медицинскую помощь на месте происшествия.