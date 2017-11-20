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В Богородицке с ножом напали на сына предпринимателя Гегама Саркисяна

В Богородицке с ножом напали на сына предпринимателя Гегама Саркисяна

35-летний Самвел Саркисян находится в больнице.

18 ноября в богородицкую больницу был госпитализирован 35-летний местный житель с предварительным диагнозом «проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки».

Полицейские выяснили, что потерпевший находился в одном из кафе города в компании 44-летнего ранее судимого знакомого. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый ранил знакомого ножом.

Подозреваемый признался в содеянном.

– В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 

Как стало известно Myslo, пострадавший — сын предпринимателя Гегама Саркисяна — Самвел. История об этой семье прогремела на всю страну в 2012 году.

Вечером 7 апреля в дом семьи Саркисян ворвались четверо вооруженных преступников. Угрожая пистолетом, ножом и бейсбольной битой, злоумышленники требовали деньги и ценности.

Защищая свою семью, Гегам Саркисян нанес ножом смертельные ранения трем преступникам. Еще один нападавший скрылся с места преступления, однако всё же был задержан.

Позже следователи выяснили, что к организации преступления причастны еще двое мужчин.

Следственный комитет установил, что Саркисян действовал в пределах необходимой обороны и признал его потерпевшим.

Трое нападавших получили различные сроки — от 8 до 24 лет.

сегодня, в 11:05 0
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Тульская областьБогородицк
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