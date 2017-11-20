В Заокском районе при пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

19 ноября в Комсомольском проезде р.п. Заокский сгорел дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 9 утра. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

За несколько минут возгорание было ликвидировано. В одной из комнат пожарные обнаружили тело проживавшего там 40-летнего мужчины.

По данному факту Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина неделю назад выписался из наркологического стационара. Вероятно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.