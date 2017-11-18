Жуткое ДТП на Рязанской в Туле: подробности аварии

фото Юлии Александрвой.

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Рязанская у заправки недалеко от выезда на Новомосковское шоссе произошло около полуночи.

Столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, первое авто зарегистрировано в Калужской области, первое – в Московской.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Тульской области рассказали, что оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Новомосковского шоссе. Golf подрезал Passat, после чего Passat врезался в Golf .

От удара оба автомобиля оказались в кювете, один из них снес указатель на Новомосковское шоссе.

Passat развернуло, и он угодил в глубокую лужу, из которой его пришлось доставать спецтехникой. Он остановился примерно в 20 метрах от Golf.

В одной из машин был установлен видеорегистратор. Сейчас запись изучают следователи. По неофициальным данным, скорость участников ДТП в момент аварии превышала 150 км/ч.

В результате аварии 28-летний водитель Golf скончался на месте аварии.

Погибший мужчина, видимо, не был пристегнут, поскольку от удара вылетел из машины и оказался на газоне на другой стороне дороги у указатели «Уступи дорогу».

Также пострадала пассажир Passat – 21-летняя девушка. Она была госпитализирована. Пострадавшая была в сознании, о характере травм не сообщается.

Ранее сообщалось, что водитель Passat покинул место ДТП. На данный момент его местонахождение установлено. С ним сейчас работают следователи.