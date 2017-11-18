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Жуткое ДТП на Рязанской в Туле: подробности аварии
фото Юлии Александрвой.

Жуткое ДТП на Рязанской в Туле: подробности аварии

В отделе пропаганды УГИБДД России по Тульской области уточнили обстоятельства происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Рязанская у заправки недалеко от выезда на Новомосковское шоссе произошло около полуночи. 

Столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, первое авто зарегистрировано в Калужской области, первое – в Московской. 

В отделе пропаганды УГИБДД России по Тульской области рассказали, что оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Новомосковского шоссе. Golf подрезал Passat, после чего Passat врезался в Golf .

От удара оба автомобиля оказались в кювете, один из них снес указатель на Новомосковское шоссе. 

Passat развернуло, и он угодил в глубокую лужу, из которой его пришлось доставать спецтехникой. Он остановился примерно в 20  метрах от Golf.

В одной из машин был установлен видеорегистратор. Сейчас запись изучают следователи. По неофициальным данным, скорость участников ДТП в момент аварии превышала 150 км/ч.

В результате аварии 28-летний водитель Golf скончался на месте аварии. 

Погибший мужчина, видимо, не был пристегнут, поскольку от удара вылетел из машины и оказался на газоне на другой стороне дороги у указатели «Уступи дорогу».

Также пострадала пассажир Passat – 21-летняя девушка. Она была госпитализирована. Пострадавшая была в сознании, о характере травм не сообщается. 

Ранее сообщалось, что водитель Passat покинул место ДТП. На данный момент его местонахождение установлено. С ним сейчас работают следователи. 

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В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 1
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 2
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 3
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 4
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 5
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 6
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 7
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 8
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 9
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 10
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 11
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 12
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 13
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 14
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:07 +1
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