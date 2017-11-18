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В ближайшее время участники проекта «Тульская набережная» разместятся в зданиях на ул. Металлистов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ближайшее время участники проекта «Тульская набережная» разместятся в зданиях на ул. Металлистов

Предпринимателям рассказали о ходе реализации проекта «Тульская набережная» и рассказали о готовящемся аукционе на право аренды зданий на ул. Металлистов.

17 ноября в Дворянском собрании состоялась презентация инвестиционных возможностей для малого и среднего бизнеса в историческом центре Тулы.
 
На презентации шла речь о проекте «Тульская набережная» и в частности о благоустройстве улицы Металлистов.
 
Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что реализация проекта уже – прокладываются коммуникации, оборудуется ливневая канализация, дома подключаются к газо- и водоснабжению.
 
«Тула популярна. В наш город приезжает много туристов. Здесь много интересных культурных мест. Но в центре города нет и никогда не было большой, современной, комфортной, пешеходной зоны. Благодаря проекту «Тульская набережная», который реализуется по поручению губернатора Алексея Дюмина, Тула эту зону получит. И наша задача, чтобы набережная была не просто прогулочной зоной, а чтобы здесь бурлила и экономическая жизнь. Чтобы были представлены в большом разнообразии интересные современные рестораны, магазины, выставочные залы. Потенциал для этого есть», - сказал Вячеслав Федорищев.
 
Собравшимся презентованы объекты на улице Металлистов, которые в ближайшее время в рамках конкурсной процедуры будут представлены для аренды.
 
В этих зданиях могут быть открыты торговые точки, организации общественного питания, гостиницы, культурно-развлекательные центры.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:46 0
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