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В жуткое ДТП в Туле: столкнулись московское и калужское авто, погиб мужчина
фото Юлии Александрвой.

В жуткое ДТП в Туле: столкнулись московское и калужское авто, погиб мужчина

В результате аварии также пострадала девушка, она доставлена в больницу. О ее состоянии не сообщается.

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Рязанская у заправки недалеко от выезда на Новомосковское шоссе произошло около полуночи. 

Столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, второе авто зарегистрирована в Калужской области, первое – в Московской. 

Точных обстоятельств ДТП на данный момент нет. Предположительно погиб мужчина из Калужской области, ехавшая с ним в Volkswagen Golf девушка доставлена в больницу.

Погибший мужчина, видимо, не был пристегнут, поскольку от удара вылетел из машины и оказался на газоне на другой стороне дороги у указатели «Уступи дорогу».

 

О том, сколько человек ехали в московском Volkswagen Passat, на данный момент неизвестно.

На момент приезда полиции, МЧС и скорой автомобиль был пуст. Местонахождение водителя устанавливается.

По словам очевидцев, Golf на большой скорости врезался в Passat, когда Passat выезжал с мойки. 

От удара оба автомобиля оказались в кювете, одна из них снесла указатель на Новомосковское шоссе. 

Passat развернуло, и он угодил в глубокую лужу, из которой его пришлось доставать спецтехникой. Он остановился примерно в 20  метрах от Golf.

У Golf от удара разнесло переднюю часть, а у Passat – срезало багажник.

У обоих серьезно повреждены двери. Удар был настолько мощный, что бамперы, фары и другие детали, а также лежавшие в машинах вещи разбросаны между машинами. 

Точные обстоятельства ДТП читайте позже.

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В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 1
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 2
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 3
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 4
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 5
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 6
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 7
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 8
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 9
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 10
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 11
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 12
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 13
В жутком ДТП на ул. Рязанская в Туле погиб мужчина, Фото: 14
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 03:50 0
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