В жуткое ДТП в Туле: столкнулись московское и калужское авто, погиб мужчина

фото Юлии Александрвой.

В результате аварии также пострадала девушка, она доставлена в больницу. О ее состоянии не сообщается.

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Рязанская у заправки недалеко от выезда на Новомосковское шоссе произошло около полуночи.

Столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, второе авто зарегистрирована в Калужской области, первое – в Московской.

Точных обстоятельств ДТП на данный момент нет. Предположительно погиб мужчина из Калужской области, ехавшая с ним в Volkswagen Golf девушка доставлена в больницу.

Погибший мужчина, видимо, не был пристегнут, поскольку от удара вылетел из машины и оказался на газоне на другой стороне дороги у указатели «Уступи дорогу».

О том, сколько человек ехали в московском Volkswagen Passat, на данный момент неизвестно.

На момент приезда полиции, МЧС и скорой автомобиль был пуст. Местонахождение водителя устанавливается.

По словам очевидцев, Golf на большой скорости врезался в Passat, когда Passat выезжал с мойки.

От удара оба автомобиля оказались в кювете, одна из них снесла указатель на Новомосковское шоссе.

Passat развернуло, и он угодил в глубокую лужу, из которой его пришлось доставать спецтехникой. Он остановился примерно в 20 метрах от Golf.

У Golf от удара разнесло переднюю часть, а у Passat – срезало багажник.

У обоих серьезно повреждены двери. Удар был настолько мощный, что бамперы, фары и другие детали, а также лежавшие в машинах вещи разбросаны между машинами.

Точные обстоятельства ДТП читайте позже.