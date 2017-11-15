В Туле на Калужском шоссе водитель сбил 11-летнего мальчика
Разыскиваются очевидцы.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 14 ноября около 8.00 в Туле на Калужском шоссе напротив дома 2-а неустановленный водитель совершил наезд на 11-летнего пешехода.
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Мальчик обратился за медицинской помощью в больницу, госпитализация не потребовалась.
Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.
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