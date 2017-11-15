новости
новости
Регистрация
Туляк пообещал жителю Ставрополья устроить его на работу чиновником за 1 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Туляк пообещал жителю Ставрополья устроить его на работу чиновником за 1 млн рублей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Тульской области по статье о крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, к ним обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший познакомился с жителем Тульской области, который пообещал за денежное вознаграждение оказать содействие в трудоустройстве на руководящую должность в государственное учреждение.

Потерпевший согласился и передал мужчине денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Позднее злоумышленник ежемесячно убеждал молодого человека переводить на банковский счет различные суммы денег.

После того, как потерпевший в очередной раз перевел на банковский счет мужчины требуемую сумму, туляк перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Полицейским удалось установить личность «благодетеля». Мужчину задержали по месту его временного проживания в городе Георгиевске.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествомиллион рублей
Место
Тульская областьСтавропольский край

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинцы: «В наши гаражи 4 года течет водопроводная вода, а власти называют ее грунтовой»
Алексинцы: «В наши гаражи 4 года течет водопроводная вода, а власти называют ее грунтовой»
В Туле на Калужском шоссе водитель сбил 11-летнего мальчика
В Туле на Калужском шоссе водитель сбил 11-летнего мальчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.