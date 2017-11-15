Туляк пообещал жителю Ставрополья устроить его на работу чиновником за 1 млн рублей

В Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Тульской области по статье о крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, к ним обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший познакомился с жителем Тульской области, который пообещал за денежное вознаграждение оказать содействие в трудоустройстве на руководящую должность в государственное учреждение.

Потерпевший согласился и передал мужчине денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Позднее злоумышленник ежемесячно убеждал молодого человека переводить на банковский счет различные суммы денег.

После того, как потерпевший в очередной раз перевел на банковский счет мужчины требуемую сумму, туляк перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Полицейским удалось установить личность «благодетеля». Мужчину задержали по месту его временного проживания в городе Георгиевске.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.