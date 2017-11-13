Алексинцы: «В наши гаражи 4 года течет водопроводная вода, а власти называют ее грунтовой»

Видео Алексея Шитикова.

Жители Алексина четвертый год пытаются найти причину подтопления гаражей в ГСК Южный-1 в пос. Брусчатое. Местные власти, водоканал и теплосети разводят руками и не предпринимают никаких мер, объясняя появление воды в подвалах гаражей грунтовыми водами.

Анатолий Каряка – Я сорок лет пользуюсь этим гаражом, и раньше никогда такой проблемы не было. А теперь, уже четвертый год подряд, периодически в подвалах стоит вода, – рассказывает житель Алексина Анатолий Каряка. – Обращались в водоканал, теплосети, к коммунальщикам, в администрацию, но – никакого ответа. 24 октября приезжала машина и откачала воду. 8 ноября была комиссия. Взяли пробу на анализ, но ничего конкретного не сказали. Откачиваю воду два раза в день – утром и вечером, литров по 400-500. У соседки две бочки по 2 тонны откачали, а вода всё равно стоит. Нам говорят, что это грунтовые воды, но откуда они вдруг появились? Дождя никакого не было. Водопад, что ли, где-то появился?

По словам Анатолия, один раз причина была в аварии, которая случилась рядом с одним из домов на набережной Оки, – в доме обнаружили порыв, залатали его, и вода из гаражей ушла.

– В конце апреля вода вновь появилась. Её брали на исследование, узнав результаты, теплосети заявили, что, судя по жесткости, вода «не их» и больше подходит водоканалу. Но в водоканале заявили, что у них протечек нет. Потом вода ушла, и почти всё лето её не было. Появилась она в августе в подвале у соседки, у нас – где-то 20 октября. Тоннами каждый день откачиваем. Вода льется кубометрами, и никто за это не отвечает. Обратились на горячую линию губернатора, но месяц с момента обращения ещё не прошел. Ждем. Если наши власти не могут решить, может быть, правительство Тульской области нам поможет?

– У нас в подвале хранилась картошка, несколько дней она простояла в воде и начала гнить. Я её все лето растила, а теперь выкидывать? Жалко силы и труды, вложенные в неё. И никто не хочет нам помочь! Да и машину как теперь в гараже хранить? От постоянной влаги она быстро заржавеет! – добавляет Валентина, жена Анатолия.

В пресс-службе администрации Алексинского района Myslo сообщили, что назвать точную причину, из-за которой подтапливаются гаражи, сейчас нельзя. Обследование близлежащих колодцев не помогло найти источник воды: все они сухие и находятся в рабочем состоянии.

Следующим этапом станет обследование водопроводных и теплосетей. Параллельно взята проба воды на анализ, чтобы определить, грунтовые это воды или нет.

Ситуацию взял на контроль глава администрации Алексинского района Павел Фёдоров, к которому 14 ноября на личном приеме обратились жители.