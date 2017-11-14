Туляк украл из чужого дома фен

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже из жилища. По предварительным данным, в поселке Лесной в одном из домов злоумышленник разбил окно, пробрался в помещение и украл фен.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный ранее судимый молодой человек. У него обнаружено и изъято похищенное.

– В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.