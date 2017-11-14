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В центре Тулы на четыре дня ограничат продажу алкоголя

В центре Тулы на четыре дня ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением соревнований по боксу.

С 15 по 19 ноября в Туле в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится XXIII Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы» среди мужчин. Соревнования пройдут с 14.00 до 20.00.

В связи с этим в торговых точках, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, ограничат продажу алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху). Ограничение действует за три часа до начала, во время проведения и через три часа после соревнований — то есть с 11.00 до 23.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:58 +2
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