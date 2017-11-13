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В Новомосковске в Детском парке обнаружили труп

В Новомосковске в Детском парке обнаружили труп

Личность погибшего установлена – это 22-летний местный житель.

Как стало известно Myslo, 11 ноября рано утром в Новомосковске в Детском парке возле водоема местная жительница обнаружила труп. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Личность погибшего установлена — это 22-летний молодой человек. Сейчас устанавливается причина смерти. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 0
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