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В Тульской области пройдет акция «Скажи диабету СТОП!»
Фото cnccs.it

В Тульской области пройдет акция «Скажи диабету СТОП!»

В рамках профилактических мероприятий жители региона смогут пройти обследование в Центрах здоровья.

14 ноября в Тульской области пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом. В этот день во всех Центрах здоровья региона желающие смогут пройти скрининговое обследование состояния здоровья, получить консультацию врача-терапевта и рекомендации по профилактике развития сахарного диабета.

Акция «Скажи диабету СТОП!» пройдет по следующим адресам:

  • Поликлиника для взрослых № 2 ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина»: Тула, ул. Смидович, 12, телефон 65-73-16, часы работы с 9.00 до 17.00,
  • ГУЗ «Городская больница № 7»: Тула, ул. Коминтерна, 18, телефон 30-90-34, часы работы: с 8.00 до 16.00,
  • ГУЗ «Ефремовская районная больница»: Ефремов, ул. Словацкого восстания, 18, телефоны: 8-909-26-104-94, 8 (48741) 6-54-33, часы работы с 8.00 до 18.00,
  • ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»: Киреевск, ул. Ленина, 44, телефон 8 (48754) 6-44-90, часы работы с 8.00 до 18.00,
  • Филиал № 3 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»: Новомосковск, ул. Свердлова, 17, телефон 8 (48762) 6-56-29, часы работы с 8.00 до 16.00,
  • ГУЗ «Узловская районная больница»: Узловая, ул. Беклемищева, 38-а, телефон 8 (48731) 6-16-26, часы работы с 8.00 до 18.00.

А 15 ноября в 10.00 в Городском концертном зале Тулы (ул. Советская, 2) традиционно пройдет массовая акция по профилактике диабета.

Все желающие смогут узнать свой вес, процентное соотношение воды, жира и мышечной массы тела, пройти экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, получить консультацию врача-эндокринолога и задать интересующие вопросы специалистам регионального здравоохранения. Также в этот день специалисты регионального Минздрава проведут тематические лекции и занятия в Школе здоровья для больных диабетом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 0
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Тульская область

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