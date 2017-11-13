Щекинский наркодилер, подсадивший подростков на амфетамин, получил 20 лет колонии

Молодой человек предлагал девушкам психотропный препарат, убеждая, что он абсолютно безвреден.

Щекинским районным судом вынесен приговор 23-летнему местному жителю. Молодой человек обвинялся в склонении несовершеннолетних к потреблению психотропных, и незаконном сбыте наркотических веществ лицам, не достигшим 18-летия.

Судом установлено, что наркодилер предложил знакомым несовершеннолетним девушкам «попробовать» амфетаминовую смесь, убеждая, что препарат абсолютно безвреден, а его употребление доставит приятные ощущения. Это деяние привело к тяжким последствиям – одна девушка получила зависимость от психостимуляторов второй стадии, ещё две – первой стадии.

Кроме того, злоумышленник несколько раз продавал девушкам наркотик – пакетик с 0,15 г. наркотической смеси стоил тысячу рублей. В июне прошлого года сбытчик продал наркотик участнику «контрольной закупки» и был задержан полицейскими.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.