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Щекинский наркодилер, подсадивший подростков на амфетамин, получил 20 лет колонии

Щекинский наркодилер, подсадивший подростков на амфетамин, получил 20 лет колонии

Молодой человек предлагал девушкам психотропный препарат, убеждая, что он абсолютно безвреден.

Щекинским районным судом вынесен приговор 23-летнему местному жителю. Молодой человек обвинялся в склонении несовершеннолетних к потреблению психотропных, и незаконном сбыте наркотических веществ лицам, не достигшим 18-летия.

Судом установлено, что наркодилер предложил знакомым несовершеннолетним девушкам «попробовать» амфетаминовую смесь, убеждая, что препарат абсолютно безвреден, а его употребление доставит приятные ощущения. Это деяние привело к тяжким последствиям – одна девушка получила зависимость от психостимуляторов второй стадии, ещё две – первой стадии.

Кроме того, злоумышленник несколько раз продавал девушкам наркотик – пакетик с 0,15 г. наркотической смеси стоил тысячу рублей. В июне прошлого года сбытчик продал наркотик участнику «контрольной закупки» и был задержан полицейскими.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
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