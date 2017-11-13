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За три дня инспекторы тульского УГИБДД задержали более 40 нетрезвых водителей

За три дня инспекторы тульского УГИБДД задержали более 40 нетрезвых водителей

Десятерым из них, ранее привлечённым к ответственности за пьяное вождение, грозит уголовное наказание.

В ходе профилактических мероприятий и плановой надзорной деятельности, сотрудники тульского Управления ГИБДД с 10 по 12 ноября задержали более 40 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Из них 24 привлечены к ответственности за пьяное вождение, а 10 – за отказ от медицинского освидетельствования. По всем эпизодам были составлены административные материалы, меру наказания для каждого из водителей определит суд.

Кроме того, десять задержанных ранее уже были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовное наказание.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:12 +2
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