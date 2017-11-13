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В Туле состоится патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

В Туле состоится патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

Мероприятие будет приурочено к 76-й годовщине обороны города от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.

30 ноября на базе тульского областного центра молодежи состоится патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия», посвящённый 76-летию обороны Тулы во время Великой Отечественной войны.

Форум станет дискуссионной и образовательной площадкой, там будут работать несколько секций. Сотрудники городских музеев расскажут о патриотическом воспитании тульской молодежи.

Преподаватели истории, реконструкторы и поисковики поделятся своими знаниями с участниками, а члены патриотических объединений расскажут о своей работе. В рамках секции «Армия – школа патриота» будут говорить об особенностях армейской службы.

Для участников будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по сборке-разборке автомата и использованию парашюта, фотозона, изготовление сувениров своими руками, интеллектуальные конкурсы, интерактивные выставки музеев и патриотических объединений.

Узнать подробности и получить контакты для регистрации можно по телефону: 56-46-04.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:31 +1
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