В Ясногорске задержаны серийные автоворы: одну машину они успели сжечь

По предварительным данным, злоумышленники повредили замки двери и зажигания автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного около дома в районном центре. Преступление было совершено вчера, 6 ноября.

Злодеи смогли завладеть транспортным средством и уехать на нем. Нанесенный законному владельцу ущерб составил 20 тысяч рублей.

Спустя непродолжительное время, накатавшись на машине, они подожгли её и бросили около одной из деревень.

При проведении оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить причастность к противоправному деянию двух жителей Ясногорска. Они признались в содеянном.

В дальнейшем полицейские выяснили, что подозреваемые могут быть причастны и к ряду краж из автомобилей, совершённых на территории Ясногорска. Сейчас в отделе МВД проводится работа по установлению всех деталей их незаконной деятельности.