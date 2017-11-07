Тулячка завоевала золотую медаль на первом этапе Кубке мира по велоспорту на треке

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Спортсмены разыграли медали в гонке по очкам, индивидуальном и командном спринте, кейрине, командной гонке преследования, мэдисоне, омниуме, скретче. Кроме того, женщины соревновались в индивидуальной гонке преследования.

В составе сборной команды России в соревнованиях приняли участие и показали хорошие результаты три тульских спортсмена: Мария Аверина, Александр Дубченко и Алексей Носов.

Мария Аверина завоевала золотую медаль в гонке скретч, а Александр Дубченко занял седьмое место в мужском командном спринте. Всего сборная России по велоспорту на треке завоевала четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовых.