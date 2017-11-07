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Начальника новомосковской колонии осудили за взяточничество и превышение полномочий

Начальника новомосковской колонии осудили за взяточничество и превышение полномочий

За незаконные действия мужчина получил от родственников заключённых более 250 тысяч рублей.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего бывшего начальника тульской исправительной колонии № 6. По информации пресс-службы ведомства, мужчина признан виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что с апреля по август прошлого года начальник колонии несколько раз получал деньги за покровительство незаконной торговле среди осужденных, а также позволял заключённым пользоваться мобильным телефоном.

Деньги за услуги мужчина получал на банковскую карту своей тёщи, которой он тайно пользовался. В общей сложности он таким образом «заработал» 168 тысяч рублей. Кроме того, за 100 тысяч рублей начальник колонии предоставил одному из осужденных привилегии при отбывании наказания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца, с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 0
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