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В Туле разработана концепция освещения городских улиц

В Туле разработана концепция освещения городских улиц

Дополнительная подсветка появится на зданиях, расположенных в разных районах областного центра.

Перечень объектов для устройства архитектурной подсветки в рамках оперативного совещания представил заместитель начальника городского управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.

Концепцию освещения разработали специалисты «Центра научных исследований и перспективных разработок». Определены места основного притяжения туляков и гостей города – это 11 центральных улиц Тулы: оба проспекта, улицы Советская, Октябрьская, Ложевая, Первомайская, Пролетарская, Менделеевская, Фридриха Энгельса и другие. Здания разделены на несколько групп по типологии архитектуры.

В Пролетарском округе в перечень объектов для устройства архитектурной подсветки вошли девять зданий по улицам Пролетарской и Ложевой. В Зареченском округе рекомендуется подсветить 19 зданий на улице Октябрьской. В перечень вошли также 23 здания Центрального округа, а также четыре здания Привокзального территориального округа, в том числе Московский вокзал.

Глава тульской администрации Евгений Авилов отметил, что концепция будет обсуждена с главами округов и представителями управления градостроительства и архитектуры, а затем представлена на рабочей группе Градсовета Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +1
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