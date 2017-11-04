новости
новости
Регистрация
В Туле ночью сгорели два автомобиля

В Туле ночью сгорели два автомобиля

По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.

Сегодня, 4 ноября, около пяти утра в Туле на улице Ершова загорелись ВАЗ 2111 и «Ниссан Кашкай».
 
В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил часть салона, багажник и 2 колеса ВАЗа. У «Ниссан» выгорел моторный отсек, салон и 2 колеса. 
 
 
По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.
 
 
 
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. 
 
 

 

сегодня, в 14:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорела машина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Угнанный в Белгороде Hyundai обнаружен в Тульской области
Угнанный в Белгороде Hyundai обнаружен в Тульской области
В Болохово задержан торговец амфетамином
В Болохово задержан торговец амфетамином
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.