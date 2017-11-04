В Туле ночью сгорели два автомобиля

По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.

Сегодня, 4 ноября, около пяти утра в Туле на улице Ершова загорелись ВАЗ 2111 и «Ниссан Кашкай».

В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил часть салона, багажник и 2 колеса ВАЗа. У «Ниссан» выгорел моторный отсек, салон и 2 колеса.

По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.