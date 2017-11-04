В Туле ночью сгорели два автомобиля
По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.
Сегодня, 4 ноября, около пяти утра в Туле на улице Ершова загорелись ВАЗ 2111 и «Ниссан Кашкай».
В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил часть салона, багажник и 2 колеса ВАЗа. У «Ниссан» выгорел моторный отсек, салон и 2 колеса.
По словам очевидцев, спровоцировать возгорание мог автозапуск, установленный на машине.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
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