В Болохово задержан торговец амфетамином

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска в Болохово около дома 13-б по улице Соловцова за сбыт наркотического средства был задержан 18-летний местный житель.

Проведённое экспертом-криминалистом исследование установило, что изъятое вещество является амфетамином массой 0,24 гр.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание за сбыт наркотических средств до 15 лет лишения свободы.