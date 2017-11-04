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В Болохово задержан торговец амфетамином

В Болохово задержан торговец амфетамином

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска в Болохово около дома 13-б по улице Соловцова за сбыт наркотического средства был задержан 18-летний местный житель.
 
Проведённое экспертом-криминалистом исследование установило, что изъятое вещество является амфетамином массой 0,24 гр.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание за сбыт наркотических средств до 15 лет лишения свободы.
сегодня, в 14:14 +1
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