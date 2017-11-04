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Угнанный в Белгороде Hyundai обнаружен в Тульской области

Угнанный в Белгороде Hyundai обнаружен в Тульской области

Водитель, подозреваемый в угоне, задержан.

Утром 3 ноября в УМВД России по Тульской области поступила ориентировка о совершении в Белгороде угона автомобиля Хёндей-Солярис чёрного цвета.

Было указано, что транспортное средство, предположительно, может передвигаться в направлении Москвы. Находясь на маршруте патрулирования на федеральной трассе М-2 «Крым» у деревни Медвежка, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области в составе капитана полиции Александра Третьякова и лейтенанта полиции Евгения Скорова заметили похожий по приметам автомобиль.

Полицейские остановили машину для проверки. За рулём находился молодой человек 1994 г.р., который при себе не имел водительского удостоверения. Как выяснилось позже, именно этот мужчина совершил угон данного транспортного средства. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. 

При осмотре машины в салоне были обнаружили следы взлома замка зажигания, перчатки, различные приспособления для вмешательства в электронную систему управления автомобилем.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть отдела полиции «Чернский».

В настоящее время он передан оперативникам УМВД России по Белгородской области для дальнейшей работы по установлению обстоятельств его преступной деятельности.

сегодня, в 16:32 0
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