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Туляки могут внести предложения по празднованию Нового года
Фото из архива Myslo.

Туляки могут внести предложения по празднованию Нового года

Оргкомитет будет принимать предложения горожан до 15 ноября 2017 года.

В Туле начал работу оргкомитет по подготовке празднования Нового года. Жители города могут внести свои идеи по организации праздника. Предложения можно отправить на электронную почту info@cityadm.tula.ru до 15 ноября 2017 года.

Напомним, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к Новому году на площади Ленина появится искусственный каток «Губернский». Он будет залит напротив памятника тульскому прянику. И вся площадь тоже станет пряничной. Будет работать новогодняя ярмарка с горячим чаем и всякими вкусностями.

На 27 декабря запланированы основные мероприятия по открытию главной тульской елки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 0
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