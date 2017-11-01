Владимир Юдин: «Все социальные задачи нам предстоит решать в условиях ограниченных финансовых ресурсов»

Проект бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года уже внесен в качестве законопроекта в Тульскую областную Думу. В комитетах его активно обсуждают депутаты. В чем суть главного финансового документа области?

По словам Владимира Юдина, бюджет региона всегда был и остается социально ориентированным. Если посмотреть соотношение расходов и доходов, то темпы роста расходов больше, чем доходов. В разные периоды разрыв между доходами и расходами был разный.

Максимальный наблюдался в 2013 году – 5,2 млрд руб. Согласно плановым показателям бюджета-2017, сейчас разница между доходами и расходами соответствует 2013 году.

Опережающий рост расходов определен серьезными социальными обязательствами, которые взяло на себя правительство региона перед жителями.

По словам министра, в текущем году ситуация довольно сложная. Связана она с падением темпов роста производства, а, следовательно, и доходов бюджета. В бюджет были заложены 3% роста, а по факту за 10 месяцев 2017 года мы получили всего 1%. Причин этого несколько.

Налог на прибыль растет не теми темпами, которые принимали в расчет при составлении бюджета. Причина – неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация, санкции, ориентация предприятий в основном на внутренний рынок. Еще одна причина падения доходов – замедление темпов прироста акцизов по пиву и алкоголю. Это общероссийская тенденция.

На 2018 год уровень доходов планируется по фактическим доходам 2017 года. Соответственно планируется сокращение расходной части бюджета. Собственные доходы бюджета области на 2018 год спрогнозированы в объеме 53,4 млрд рублей, что на 4,4% выше оценки исполнения в 2017 году.

Расходы бюджета области в 2018 году запланированы в объеме 68,0 млрд рублей, что ниже прогноза исполнения расходов 2017 года на 0,3%. Дефицит бюджета на 2018 год спрогнозирован на уровне 8,25% (4,4 млрд рублей).

– 3 ноября в Правительстве РФ будут распределять гранты регионам, достигшим наилучших социально-экономических показателей в развитии. Тульская область несколько лет подряд была в числе номинантов. Надеемся и в этом году получить дополнительное финансирование, – пояснил Владимир Юдин.

По словам министра, социальные расходы бюджета-2018 сохранены, то есть на 4% будет проиндексирована зарплата бюджетников, будут проиндексированы расходы на коммунальные услуги и тарифы обязательного медицинского страхования для неработающего населения (это зона ответственности региональных властей). Экономить, по словам министра, мы будем за счет новых проектов, то есть не начинать новые, а заканчивать те, что уже почти готовы.

– Главная задача – не наращивать расходы и эффективно управлять тем имущественным комплексом, который есть в регионе. Энергосберегающие технологии, оптимизация численности учреждений бюджетной сферы, внедрение цифровых технологий, качественное выполнение социальных обязательств без их бездумного расширения, мониторинг рынка и установление оптимальной цены на всех торгах и в сфере закупок – все эти меры в комплексе дадут кумулятивный эффект. А вообще приоритетная задача у нас не сэкономить средства, а справиться с тем объемом социальных обязательств, которые законодательно закреплены за субъектом, – сказал министр финансов Тульской области.

Тульская область, как и прежде, будет участвовать во всех федеральных программах, то есть софинансировать их в размере 27% и получать из федерального центра целевые средства в размере 73% бюджетов этих целевых программ.

Правда, по словам министра, не всегда удается получить это финансирование, потому как оно осуществляется на конкурентной основе с другими регионами.