новости
новости
Регистрация
Владимир Юдин: «Все социальные задачи нам предстоит решать в условиях ограниченных финансовых ресурсов»

Владимир Юдин: «Все социальные задачи нам предстоит решать в условиях ограниченных финансовых ресурсов»

Министр финансов Тульской области рассказал о бюджете региона на 2018 год.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года уже внесен в качестве законопроекта в Тульскую областную Думу. В комитетах его активно обсуждают депутаты. В чем суть главного финансового документа области?

По словам Владимира Юдина, бюджет региона всегда был и остается социально ориентированным. Если посмотреть соотношение расходов и доходов, то темпы роста расходов больше, чем доходов. В разные периоды разрыв между доходами и расходами был разный.

Максимальный наблюдался в 2013 году – 5,2 млрд руб. Согласно плановым показателям бюджета-2017, сейчас разница между доходами и расходами соответствует 2013 году.

Опережающий рост расходов определен серьезными социальными обязательствами, которые взяло на себя правительство региона перед жителями.

По словам министра, в текущем году ситуация довольно сложная. Связана она с падением темпов роста производства, а, следовательно, и доходов бюджета.  В бюджет были заложены 3% роста, а по факту за 10 месяцев 2017 года мы получили всего 1%. Причин этого несколько.

Налог на прибыль растет не теми темпами, которые принимали в расчет при составлении бюджета. Причина – неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация, санкции, ориентация предприятий в основном на внутренний рынок. Еще одна причина падения доходов – замедление темпов прироста акцизов по пиву и алкоголю. Это общероссийская тенденция.

На 2018 год уровень доходов планируется по фактическим доходам 2017 года. Соответственно планируется сокращение расходной части бюджета. Собственные доходы бюджета области на 2018 год спрогнозированы в объеме 53,4 млрд рублей, что на 4,4% выше оценки исполнения в 2017 году.

Расходы бюджета области в 2018 году запланированы в объеме 68,0 млрд рублей, что ниже прогноза исполнения расходов 2017 года на 0,3%. Дефицит бюджета на 2018 год спрогнозирован на уровне 8,25% (4,4 млрд рублей).

– 3 ноября в Правительстве РФ будут распределять гранты регионам, достигшим наилучших социально-экономических показателей в развитии. Тульская область несколько лет подряд была в числе номинантов. Надеемся и в этом году получить дополнительное финансирование, – пояснил Владимир Юдин.

По словам министра, социальные расходы бюджета-2018 сохранены, то есть на 4% будет проиндексирована зарплата бюджетников, будут проиндексированы расходы на коммунальные услуги и тарифы обязательного медицинского страхования для неработающего населения (это зона ответственности региональных властей). Экономить, по словам министра, мы будем за счет новых проектов, то есть не начинать новые, а заканчивать те, что уже почти готовы.

– Главная задача – не наращивать расходы и эффективно управлять тем имущественным комплексом, который есть в регионе. Энергосберегающие технологии, оптимизация численности учреждений бюджетной сферы, внедрение цифровых технологий, качественное выполнение социальных обязательств без их бездумного расширения, мониторинг рынка и установление оптимальной цены на всех торгах и в сфере закупок – все эти меры в комплексе дадут кумулятивный эффект. А вообще приоритетная задача у нас не сэкономить средства, а справиться с тем объемом социальных обязательств, которые законодательно закреплены за субъектом, – сказал министр финансов Тульской области.

Тульская область, как и прежде, будет участвовать во всех федеральных программах, то есть софинансировать их в размере 27% и получать из федерального центра целевые средства в размере 73% бюджетов этих целевых программ.

Правда, по словам министра, не всегда удается получить это финансирование, потому как оно осуществляется на конкурентной основе с другими регионами.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
проект бюджета Тульской области на 2018 год
Люди
министр финансов Тульской области Владимир Юдин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине трое мужчин до смерти забили бездомного
В Алексине трое мужчин до смерти забили бездомного
Туляки: На улице Советской двое мужчин пытались похитить 13-летнюю девочку
Туляки: На улице Советской двое мужчин пытались похитить 13-летнюю девочку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.