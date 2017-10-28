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В двух ДТП на трассе «Крым» пострадали шестилетняя девочка и пенсионер
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В двух ДТП на трассе «Крым» пострадали шестилетняя девочка и пенсионер

В момент столкновения ребёнок находился в удерживающем устройстве. Это помогло избежать серьёзных травм.

В 10.32, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 130-м километре трассы «Крым».

По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva не рассчитал дистанцию и врезался в попутный Renault Koleos. Как уточнили в отделении пропаганды БДД тульского УГИБДД, в ДТП пострадал 61-летний водитель Chevrolet.

Аналогичное ДТП произошло в 12.15, на 270-м километре той же трассы. Там неудачно встретились два Volkswagen Polo. Пострадала шестилетняя пассажирка одной из машин. В момент аварии она находилась в удерживающем устройстве – это уберегло её от серьёзных травм.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:00 +1
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