Аналитика: победив ЦСКА, «Арсенал» поставил эмоциональную точку в первом круге чемпионата

Фото Алексея Пирязева

«Арсенал» – ЦСКА – 1:0 (0:0).

Гол: Чаушич (80).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Альварес (Григалава, 20), Комбаров, Боурчану, Беляев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Расич, 90), Кангва, Ткачёв (Хагуш, 69).

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Набабкин, Игнашевич (Миланов, 83), Васин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Чалов (Жамалетдинов, 74), Оланаре (Витиньо, 58).

Предупреждены: Григалава – Кучаев, Натхо.

Удален: Кучаев (54, 2 ж.к.).

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

27 октября. Тула. Центральный стадион. 15 200 зрителей.

Обещанный аншлаг на стадионе в итоге вылился в цифру 15 200 зрителей. При вместимости стадиона в 20 000 и отсутствия в свободной продаже билетов на оставшуюся половину гостевой трибуны, которая по ходу матча тоже понемногу наполнялась народом, количество проданных билетов действительно оказалось близко к максимальному. И все же свободных мест на Севере оказалось предостаточно. Да и на Восточную трибуну в день матча билеты еще продавались. Как бы триумфально ни выступал «Арсенал», подогреть ажиотаж в канун матча на полную катушку клубу пока никак не удается.

Но это детали. Главное – «Арсенал» поставил прекрасную эмоциональную точку в этом удивительном первом круге чемпионата. И сегодня, в субботу, пока еще не прошли остальные игры тура, взлетел на фантастическую в истории клуба высоту – седьмое место. Представить только – два десятилетия назад в Туле радовались лишь историческому выходу в первую лигу, а за десять лет до нынешнего седьмого места пациент вообще был скорее безнадежно мертв, чем жив, и плодил лишь историю курьезов и антирекордов. Но история пишется не в прошлом, а здесь и сейчас, а здесь и сейчас «Арсенал» при фантастической поддержке своего стадиона одержал первую в истории победу над ЦСКА.

Кто-то скажет: да ладно, «Базель», «Манчестер», Дзагоев и Фернандес в запасе. Но между армейскими «Базелями» у армейцев вообще-то был еще сверхэмоциональный поединок с «Зенитом» и главный претендент на чемпионство ничего не смог противопоставить ЦСКА. Да и ЦСКА не тот клуб, который должен расклеиться из-за отсутствия кого-то из лидеров. Так что мерить вчерашнюю победу не такими уж слабыми «Базелями» неправильно, как и впадать в эйфорию от того, что «Арсенал» собирает скальпы грандов в этом сезоне. Хотя и расстраиваться тоже нечему – от футбола мы все ждем в первую очередь праздника. А именно праздник нынешний «Арсенал» Божовича обеспечивает.

Закончился первый круг и время подвести хотя бы первые итоги. Божович как самую большую неожиданность первой половины чемпионата назвал победу над «Зенитом». Но если абстрагироваться от результатов, то главным положительным фактором этого отрезка назовем то, что «Арсенал» прекратил стенать. Не слышно бесконечных тирад в адрес судей, якобы убивающих «Арсенал», и поводов к этому все меньше. Разве что матч с «Анжи» стоит особняком. Не припомнить, когда бы Божович, без наводящих вопросов журналистов на пресс-конференции, жаловался на отсутствие кого-то из травмированных футболистов.

В начале чемпионата, пока еще не пришло пополнение, вполне себе спокойно выпускал на замену Сикоева, давая ему шанс, как сейчас все еще пытается реанимировать заменами Расича. Вторую игру подряд в первом тайме выбывает из-за травмы ключевой игрок обороны. В Каспийске – Сунзу, с ЦСКА – Альварес, и в обоих случаях их позиции надежно прикрывает человек в железной маске Григалава. Уже который матч пропускает недавний незыблемый игрок основного состава Александров, с ЦСКА даже в запасе не было Максимова, но сказать, что это глобально повлияло на игру «Арсенала» нельзя. А как при этом не вспомнить, что в Санкт-Петербурге не было Джоджевича, и его на позиции центрфорварда прекрасно заменил Кангва, да еще и забил решающий гол. Причем, в чем-то в манере того же Джорджевича – подкараулил момент и правильно открылся под передачу партнера.

Все это показатели того, что в клубе идет спокойная работа с пониманием того, в какой именно футбол должен играть «Арсенал». После прошлогоднего чудесного спасения понятно, что у Божовича карт-бланш – в этом сезоне, без сильного давления со стороны руководства клуба, для начала сделать команду, которая бы не мучила себя и не мучила болельщиков на трибунах. Но, глядя на турнирную таблицу, наивно полагать, что никто в клубе не думает о том, что еврокубки на расстоянии – рукой подать.

Насколько эта стратегическая цель может оказаться реальной уже в этом чемпионате покажет зимняя трансферная кампания. Но вряд ли пополнение будет значительным. Нынешний подбор игроков представляется вполне управляемым и дееспособным для того, чтобы замахнуться на большее, чем борьба за выживание. В конце концов, именно этим подбором обыгрывались и «Ахмат», и «Зенит», и сейчас ЦСКА. А плодить длинную скамейку запасных – это еще и риск сломать что-то в отношениях внутри команды. С трибуны кажется, что командная сплоченность, отлаженное взаимодействие и являются одним из главных факторов нынешнего взлета.

С ЦСКА обратила на себя внимание еще одна интересная деталь – да, Божович хочет видеть команду атакующей, с хорошим контролем мяча. Но в любой быстрой контратаке, с перепасом между игроками, количество рискованных передач сведено к минимуму. Да, на ближнего, с продвижением вперед, но так, чтобы у соперника было минимум шансов перехватить мяч, хоть иногда и в ущерб темпу атаки. Комбинация, которая привела к голу в ворота ЦСКА, оказалась примерно из этой категории. Теоретически Горбатенко мог попытаться пропихнуть неудобную передачу на Чаушича, но он сыграл в надежный короткий пас с открывшимся Комбаровым, а тот уже откатил мяч на удар на гол. И Чаушич, казалось бы, уже накрепко сдружившийся с российскими штангами, забил в ворота самого Акинфеева. Возможно и потому, что у Акинфеева не столь тесная любовь со штангами, как у спартаковца Реброва, и они ему на помощь не пришли.

В целом, конечно, игра получилась если не захватывающей, то интересной. Арсенальцы все же побаивались соперника, что особенно стало очевидно после удаления за вторую желтую Кучаева. Такое ощущение, команда не сразу поняла, что теперь ей придется не отвечать атакой на атаку, а каким-то образом взламывать оборону гостей позиционным нападением, что в принципе против ЦСКА делать сложно.

И все-таки при не самой изобилующей опасными моментами игре обе команды искали счастье именно у чужих ворот. Оставшись в меньшинстве, тренер армейцев Виктор Гончаренко выпускал на замену игроков атаки. Но и «Арсенал» не терял лицо. Уже поведя в счете, когда, по логике, надо было оборонять забрезжившую победу, в чужую штрафную на розыгрыш углового прибегал Сунзу. И это тоже показательно – хозяева поля, может, слегка и задрожали после подаренного численного перевеса, но преимущества в счете не испугались, продолжали играть в свою игру.

Столичные журналисты после матча в Туле забили тревогу – ЦСКА не забивает третий матч подряд. Но, позвольте, а что, разве «Краснодар» с «Зенитом» на двоих забили «Арсеналу» больше? Это не показатель того, что армейская атака была так уж безнадежна, просто сам «Арсенал», наконец, взрослеет. Может Гончаренко в чем-то и прав, говоря, что ЦСКА не заслуживал поражения, а «Арсенал» победы. В целом была равная борьба с высокими шансами на ничью. Однако удача приходит к тем, кто в нее не только верит, но и умеет для этого хорошо потрудиться и потерпеть. И мы свою победу заслужили. Спасибо, «Арсенал».