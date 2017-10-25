Глава тульской Федерации бокса получал в спорткомитете деньги на несуществующие тренировки

Евгений Ткаченко признан виновным в мошенничестве, но уже возместил ущерб.

Исполняющий обязанности председателя правления общественной организации «Федерация бокса Тульской области» (теперь уже бывший) Евгений Ткаченко уже возместил бюджету региона 484 700 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Эту сумму составили средства, которые Ткаченко похитил из бюджета еще в 2014 году.

Тогда он предоставлял в Комитет по спорту и молодежной политике документы о якобы проводившихся тренировках региональной сборной по боксу. Суд доказал, что тренировки на самом деле не проводились, а Ткаченко, использовав свое служебное положение, присвоил все выделенные средства. В 2016 году приговором суда 41-летнего Евгения Ткаченко обязали возместить причиненный ущерб и выплатить штраф 450 000 рублей.

Исполнение судебного решения в прокуратуре города Тулы оставлено на контроле.