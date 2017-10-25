Под Тулой грузовой автомобиль заглох на ж/д путях перед поездом

С начала 2017 года железнодорожники провели три акции для автомобилистов для снижения количества ДТП на переездах. С водителями провели профилактические беседы. Но, к сожалению, не все прислушиваются к советам.

Так, 19 октября под Тулой водитель грузового автомобиля пролетел на запрещающий сигнал светофора, повредил закрытый шлагбаум и заглох на переезде, оказавшись на пути пригородного электропоезда № 6962 сообщением «Тула – Москва».

Только благодаря оперативным действиям дежурных по переездам Татьяны Новиковой и Нины Хамраевой, вовремя включивших заградительную сигнализацию для приближающихся поездов, удалось избежать трагических последствий.

Напомним, в феврале текущего года похожий случай произошел на переезде 305 км станции Криволучье, где дежурная по переезду Анна Рязанова также предотвратила столкновение легкового автомобиля и пассажирского поезда.

В рамках акции компании РЖД «Внимание, переезд!» тульские железнодорожники провели внеплановое обследование всех ж/д переездов, посетили 12 автотранспортных предприятий и проинструктировали более 150 водителей, а также направили в адрес региональных администраций, подразделений ГИБДД, автотранспортных предприятий 48 писем с просьбой обратить внимание на проблему безопасности движения в местах пересечения автомобильной дороги с железной.

Кроме того, на переездах профилактическую беседу провели более чем с 3 тыс. водителей.

Совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах были проведены рейды, во время которых с начала года было зафиксировано 104 нарушения автомобилистами при пересечении путей.

Регулярные нарушения автомобилистами ПДД при пересечении железной дороги вызывают обеспокоенность. Способствовать решению этой проблемы, по мнению железнодорожников, может ужесточение ответственности для водителей за нарушения и руководителей предприятий за выпуск на линию неисправных транспортных средств.

Кроме того, действенным инструментом могли бы выступить видеоустройства, установленные на переездах и фиксирующие нарушения ПДД в режиме онлайн с передачей информации в ГИБДД.

Железнодорожники напоминают водителям, что игнорирование мер безопасности ставит под удар не только их здоровье и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад.