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Бывший глава Болохово растратил из бюджета района 85 000 рублей
Фото из архива Myslo

Бывший глава Болохово растратил из бюджета района 85 000 рублей

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу.

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главе города Болохово 64-летнему Владимиру Демину, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Он признан виновным по статье «Растрата».

Суд установил, что Демин являясь главой администрации города Болохово Киреевского района в период с 10 декабря 2013 года по 6 октября 2015 года заключил договор с одним из высших учебных заведений на обучение сотрудника администрации. За 2 года на эти цели было потрачено порядка 85 000 рублей. Деньги на обучение поступили из бюджета Киреевского района.

Владимир Демин свою вину признал, в содеянном раскаялся и причиненный ущерб возместил. Суд учел эти обстоятельства и приговорил бывшего главу администрации к штрафу в 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:14 +1
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Место
БолоховоКиреевский районТульская область

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