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Что расследовали экстрасенсы в Ясногорске?
Фото из группы ВКонтакте «Наш Ясногорск».

Что расследовали экстрасенсы в Ясногорске?

В Тульскую область приехали известные экстрасенсы из телешоу.

Вчера, 24 октября, в Ясногорск приехали экстрасенсы из популярной на ТНТ передачи «Битва экстрасенсов». Как сообщили Myslo администраторы группы «Наш Ясногорск» ВКонтакте, съемки проходили в доме №19 на улице Машиностроителей.

Внимание любопытных зрителей сразу привлекла квартира на втором этаже, окна которой наглухо заклеены черным. Вариантов, почему хозяева вызвали экстрасенсов, прозвучало два:

  • в квартире умирают мужчины, причем после продажи жилья новым владельцам ситуация не изменилась,
  • в квартире постоянно видят загадочных призраков, пугающих живых обитателей.

Экстрасенсы начали прибывать на место около трех часов дня. Были замечены Жан и Дана Алибековы, Иван Шабанов, Соня Егорова, Александр Кинжинов, Марина Зуева, Никита Турчин, Константин Гецати.

Сфотографироваться с экстрасенсами или задать им какой-либо вопрос собравшимся на улице зрителями не позволили.

К сожалению, в пресс-службе ТНТ Myslo отказались рассказать о деталях съемки, ссылаясь на то, что информация конфиденциальная. Так или иначе, в ближайших выпусках «Битвы экстрасенсов» мы узнаем, что загадочного и мистического случилось в Ясногорске.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 −3
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