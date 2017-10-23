В поселке Шурф под Тулой при пожаре погибли два человека
Их тела нашли при разборе последствий пожара.
Ночью 23 октября в поселке Шурф (Липки) в Киреевском районе произошел пожар. Сигнал об этом поступил на пульт диспетчера в 3.14. На место происшествия выехали два пожарных расчета.
Открытое горение было ликвидировано в 3.20. В результате пожара дом сгорел полностью.
При разборе обгоревших конструкций были обнаружены тела двух человек – женщины 1937 года рождения и мужчины 1938 года рождения.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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