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В поселке Шурф под Тулой при пожаре погибли два человека

В поселке Шурф под Тулой при пожаре погибли два человека

Их тела нашли при разборе последствий пожара.

Ночью 23 октября в поселке Шурф (Липки) в Киреевском районе произошел пожар. Сигнал об этом поступил на пульт диспетчера в 3.14. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Открытое горение было ликвидировано в 3.20. В результате пожара дом сгорел полностью.

При разборе обгоревших конструкций были обнаружены тела двух человек – женщины 1937 года рождения и мужчины 1938 года рождения.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.



 

 

сегодня, в 10:21 0
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