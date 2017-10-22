При пожаре на улице Ватутина в Туле погиб слепой мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По предварительным данным, он пытался выбраться из горящего здания, но не смог найти выход.

В воскресенье, 22 октября, в 7.34, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Ватутина. Об этом сообщает пресс-служба тульского ГУ МЧС.

В 7.44 на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за 11 минут. В результате обрушилась кровля, дом полностью выгорел внутри, хозяйственные пристройки сгорели дотла.

По предварительной информации, хозяин дома – 68-летний слепой пенсионер, пытался выбраться из горящего здания, но не смог – его тело было найдено при разборе завалов. Причина пожара устанавливается, по факту происшествия следователями будет проведена проверка.