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В Туле орудуют обманщики, выдающие себя за поисковиков отряда «Лиза Алерт»

В Туле орудуют обманщики, выдающие себя за поисковиков отряда «Лиза Алерт»

Они звонят родственникам пропавших и грубо отказывают им в помощи. Члены отряда не исключают, что мошенники могут заниматься сбором «пожертвований».

В Тульской области появились мошенники, выдающие себя за членов волонтёрского отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Об этом сообщила координатор отряда Евгения Ионова.

По её словам, обманщики звонят родственникам пропавших и в грубой форме, от лица отряда, отказывают в дальнейшей помощи и поддержке. Не исключено, что в будущем они могут заниматься сбором денег через социальные сети.

Поисковики напоминают: на территории Тулы и Тульской области нет никаких других постоянно действующих, компетентных добровольных поисково-спасательных отрядов, кроме «Лизы Алерт».

Если вы видите пост о сборе денег, если с вами общаются грубо и в пренебрежительной форме, либо категорично отказывают в помощи, не давая даже советов – это не «Лиза Алерт».

Каждым из поисков занимается инфорг, который никогда, ни при каких обстоятельствах, нигде не упомянет номер телефона родственников пропавшего. Если вам звонит человек и представляется членом отряда «Лиза Алерт», но это не инфорг вашего поиска – бейте тревогу незамедлительно!

Обо всех новостях тульских поисковиков можно узнать в официальной группе отряда. Там же можно найти контакты всех координаторов и руководителей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:18 +12
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