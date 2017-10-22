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В посёлке Рождественский насмерть сбили женщину

В посёлке Рождественский насмерть сбили женщину

Все детали происшествия выясняет следствие, установлен один из подозреваемых.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в посёлке Рождественский – неизвестный водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, полицейским удалось установить одного из подозреваемых в наезде – это 25-летний водитель Chevrolet Epica.

Сам молодой человек утверждает, что не совершал ДТП. Полную картину происшествия предстоит восстановить следователям.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:07 +4
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