В Тульской области в ДТП пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 октября в 12.08 на 9-м километре автодороги «Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес» 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», по предварительным данным, столкнулась с попутным «Фордом Фьюжн» под управлением 55-летней женщины. От столкновения обе машины вылетели в кювет.

В аварии пострадала женщина — водитель «Форда». Ее с телесными повреждениями увезли в больницу.