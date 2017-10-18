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В Тульской области в ДТП пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП пострадала женщина

Столкнулись «Тойота Ленд Крузер 200» и «Форд Фьюжн».

17 октября в 12.08 на 9-м километре автодороги «Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес» 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», по предварительным данным, столкнулась с попутным «Фордом Фьюжн» под управлением 55-летней женщины. От столкновения обе машины вылетели в кювет.

В аварии пострадала женщина — водитель «Форда». Ее с телесными повреждениями увезли в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 0
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