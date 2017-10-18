Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области в ДТП пострадала женщина
Столкнулись «Тойота Ленд Крузер 200» и «Форд Фьюжн».
17 октября в 12.08 на 9-м километре автодороги «Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес» 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», по предварительным данным, столкнулась с попутным «Фордом Фьюжн» под управлением 55-летней женщины. От столкновения обе машины вылетели в кювет.
В аварии пострадала женщина — водитель «Форда». Ее с телесными повреждениями увезли в больницу.
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