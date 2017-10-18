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Тульская область вышла в лидеры по подготовке к зиме
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область вышла в лидеры по подготовке к зиме

Заместитель председателя правительства России провел видеосовещание с субъектами РФ.

18 октября на Всероссийском селекторном совещании регионы страны отчитались о подготовке предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

В целом уровень готовности регионов соответствует показателям 2016 года. Несмотря на холодную зиму, в прошлом году отопительный период прошел благополучно. В правительстве отмечают рост задолженностей в сфере ЖКХ. В целом за год она выросла на 10% и на сегодняшний день составляет 250 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень рассказал о лидерах по старту отопительного сезона.

В этот список вошли Москва, Камчатский край, Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Тульская, Липецкая, Новосибирская, Самарская области.

Тульскую область на селекторном совещании представил губернатор Алексей Дюмин.

Отопительный сезон в регионе начался 27 сентября и проходит в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба правительства региона, выполнены все запланированные мероприятия. В области промыты и отремонтированы системы центрального отопления, подготовлены котельные, тепловые пункты, жилые дома и уборочная техника. По замене ветхих тепловых и водопроводных сетей, опрессовке, ремонту кровель, артезианских скважин, насосных станций и водоразборных колонок даже удалось перевыполнить задание.

- В Тульской области подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону полностью завершена. Проведена серьезная работа по снижению задолженности предприятий за потребленные энергоресурсы, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:16 0
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Тульская область

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