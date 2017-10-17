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В Тульской области мужчину убило спиленным деревом

В Тульской области мужчину убило спиленным деревом

Уголовное дело направлено в суд.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Суворовского района.

Он обвиняется в ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 10 августа 2017 года в Суворовском районе двое мужчин поехали в лес, чтобы заготовить дрова для их общей родственницы. Во время спила дерева один из мужчин не убедился, что другой не находится в зоне падения дерева.

Спиленная береза упала на потерпевшего. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете по Тульской области, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:40 +2
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