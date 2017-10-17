Правительство Тульской области отчиталось по вопросам социальной политики

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов отметил, что одним из приоритетных направлений работы министерства является улучшение демографической ситуации. С этой целью гражданам предоставляются различные виды региональных пособий и социально значимых льгот, которыми в прошедшем году воспользовались более 54 тыс. семей. Сумма выплат из всех источников на эти цели превысила 3,2 млрд рублей.

Разработан и реализуется комплексный план мероприятий по повышению рождаемости в Тульской области на 2017−2020 годы.

Чтобы не допустить дальнейшего сокращения рождаемости, ведется работа по профилактике абортов в негосударственных учреждениях здравоохранения.

Прорабатываются дополнительные меры по расширению форм социального патронажа для семей с малолетними детьми.

В своем докладе министр также рассказал о летней оздоровительной кампании этого года. Этим летом в лагерях и санаториях отдохнули более 81,6 тыс. детей. Особый акцент был сделан на обеспечении безопасности и подбор кадров.

Продолжается тенденция к сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях. В 2016 году число воспитанников государственных учреждений сократилось на 172- более чем на 20%. В настоящее время в банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете 576 детей.

По словам Андрея Филиппова, удалось добиться стабильной ситуации на рынке труда. В прошлом году реализация региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения помогла снизить напряженность на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы в Тульской области в конце 2016 года составил 0,73% экономически активного населения. Позитивные тенденции сохраняются и в нынешнем году.

Министерство ведет работу по трудоустройству инвалидов. Губернатор Алексей Дюмин в Послании областной Думе и жителям региона поставил задачу обеспечить трудоустройство не менее 40% граждан с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание работать. На сегодняшний момент, по словам профильного министра, уровень трудоустройства инвалидов составляет 39%.

Ведется планомерная работа по повышению уровня заработной платы. В соответствии с региональным соглашением о минимальной оплате труда в Тульской области в 2016 году дважды повышался размер минимальной заработной платы.

Легализация заработной платы в прошедшем году способствовала тому, что за 8 месяцев 2017 года 1 269 работодателей увеличили заработную плату до уровня регионального МРОТ, 124 — до среднеотраслевого уровня.

Актуальной для региона остается задача погашения задолженности по заработной плате.

По официальным данным Туластата, за 8 месяцев нынешнего года сумма задолженности снизилась на 31 млн рублей или на 58%.

«Еще одно важное направление деятельности министерства -координация работы по социальной защите инвалидов и прежде всего по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан».

Андрей Филиппов отметил, что сегодня уже получен практический опыт в формировании безбарьерной среды в различных сферах жизнедеятельности. Это стало возможным в большей степени благодаря реализации региональной программы «Доступная среда». Объем её финансирования в 2014-2016 годах составил порядка 743 млн рублей, в том числе 284 млн привлечено из средств федерального бюджета.

В 2017 году на реализацию программы планируется направить 130 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Всего в реестр приоритетных объектов в этом году внесено 118 объектов социальной инфраструктуры.

Продолжается работа по снижению неформальной трудовой занятости.

В 2016 году в регионе легализовано 15 364 трудовых договора. Задача на 2017 год — легализовать 9 078 трудовых договоров. За 9 месяцев этого года уже легализовано 7 290 трудовых договоров.

Андрей Филиппов также рассказал о социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, о социальных гарантиях для ветеранов, многодетных семей, о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций.

По итогам заседания министерству труда и социальной защиты Тульской области поручено достичь всех плановых показателей 2017 года, реализовать намеченные мероприятия в сфере труда и социальной политики.