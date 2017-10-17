новости
новости
Регистрация
В Новомосковске мужчину подозревают в лжесвидетельстве

В Новомосковске мужчину подозревают в лжесвидетельстве

Инцидент произошел во время судебного разбирательства в сентябре 2016 года.

Следственным отделом СУ СКР по Тульской области в Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его подозревают в даче ложных показаний.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Новомосковске проходило судебное разбирательство о получении взятки сотрудниками ДПС.

Выступавший в суде свидетель заявил, что ему об этом правонарушении ничего неизвестно. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

При вынесении приговора инспекторам ДПС в марте 2017 года суд признал показания свидетеля недостоверными и расценил их как способ защиты интересов подсудимых в силу их давнего знакомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Дача ложных показаний в судеуголовное дело
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне покажут «Большой»
В Ясной Поляне покажут «Большой»
27 октября в Туле ограничат движение транспорта
27 октября в Туле ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.