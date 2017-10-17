В Новомосковске мужчину подозревают в лжесвидетельстве

Инцидент произошел во время судебного разбирательства в сентябре 2016 года.

Следственным отделом СУ СКР по Тульской области в Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его подозревают в даче ложных показаний.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Новомосковске проходило судебное разбирательство о получении взятки сотрудниками ДПС.

Выступавший в суде свидетель заявил, что ему об этом правонарушении ничего неизвестно. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

При вынесении приговора инспекторам ДПС в марте 2017 года суд признал показания свидетеля недостоверными и расценил их как способ защиты интересов подсудимых в силу их давнего знакомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.