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В Ясной Поляне покажут «Большой»
Фото пресс-службы музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне покажут «Большой»

После фильма режиссер Валерий Тодоровский ответит на вопросы зрителей.

В Доме культуры «Ясная Поляна» 29 октября в 15.00 состоится показ фильма «Большой», премьера которого прошла в мае этого года.

Картина охватывает сразу три временных отрезка: первые шаги героини в хореографическом училище, выпускной класс и начальные годы театральной карьеры. «Большой» — фильм про судьбу, про шансы, про то, как человек рушит собственную жизнь даже в тот момент, когда судьба говорит: «Пробуй, да, ты можешь!» И вместе с тем это фильм про чудо — чудо самоотречения и силы воли, чудо превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя, пусть и через страдания.

Съемки проходили на студии «Беларусьфильм» в Минске, где построили огромную декорацию академии хореографии, в Кировске Мурманской области, где снимали родной город героини, и в Москве — на исторической сцене Большого театра. Помимо маститых актеров — Алисы Фрейндлих, Александра Домогарова — в кадре у режиссера фильма Валерия Тодоровского появляются более 70 профессиональных артистов балета, включая исполнительницу главной роли Маргариту Симонову.

После показа знаменитый режиссер Валерий Тодоровский ответит на вопросы зрителей.

 

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билетов — 400 рублей.

Билеты можно приобрести в Галерее «Ясная Поляна»: Тула, ул. Октябрьская, 12, телефон: +7 (4872) 47-35-80. Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, понедельник — выходной

Доме культуры «Ясная Поляна»: д. Ясная Поляна, 142А, телефон: +7 (487-51) 76-396.

Либо здесь (в стоимость включена комиссия).

 

Валерий Тодоровский – российский режиссер, сценарист и продюсер, сын режиссера Петра Тодоровского. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1984, мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Снял фильмы «Страна глухих» (1998), «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004), «Стиляги» (2008), сериал «Оттепель» (2013). Отмечен кинопремиями «Кинотавр», «Золотой орел», «Ника», премией Правительства Российской Федерации в области культуры.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:47 0
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Место
Деревня Ясная ПолянаТульская область

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