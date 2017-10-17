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27 октября в Туле ограничат движение транспорта

27 октября в Туле ограничат движение транспорта

Это связано с проведением футбольного матча.

Встреча тульского «Арсенала» на домашнем стадионе со столичным «ЦСКА» запланирована на 27 октября. В связи с проведением футбольного матча управление по транспорту и дорожному хозяйству информирует об ограничении движения всех видов транспортных средств.

Ограничения коснутся участка от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина по улице Жаворонкова и от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина по улице Агеева.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:31 0
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