27 октября в Туле ограничат движение транспорта

Встреча тульского «Арсенала» на домашнем стадионе со столичным «ЦСКА» запланирована на 27 октября. В связи с проведением футбольного матча управление по транспорту и дорожному хозяйству информирует об ограничении движения всех видов транспортных средств.

Ограничения коснутся участка от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина по улице Жаворонкова и от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина по улице Агеева.